Fagorganiserte feirar pensjonssiger i Rikslønnsnemnda

innenriks

Dette var nemleg det store stridsspørsmålet under den tre veker lange sjukehusstreiken i sommar, då over 800 tilsette i seks ulike helseføretak var tatt ut i streik.

– Medlemmene våre har kjempa hardt for rettferd og likebehandling. Denne avgjerda har enorm tyding for norsk arbeidsliv og viser at pensjon er ein grunnleggande rett, seier leiar Lizzie Ruud Thorkildsen i YS-spekter.

«Potensielt stort tap»

Fleirtalet til rikslønnsnemnda har komme fram til at kravet om ei oppheving av minstegrensa for pensjonsopptening er rimeleg.

– Tapet for den enkelte som har ei stilling under 20-prosentgrensa, er potensielt stort. Dei negative konsekvensane av ei nedre grense aukar då også frå 1. januar 2020, når opptening for alle år i jobb, blir sette i verk, heiter det i rettsavgjerda frå nemnda.

– Fleirtalet til rikslønnsnemnda finn at ny tariffavtale mellom arbeidsgivarforeininga Spekter og YS Spekter blir fastsett slik at minstegrensa for å komme inn under tenestepensjonsordninga blir oppheva, heiter det.

Streiken i juni var ein konflikt mellom Spekter på den eine sida og arbeidstakarorganisasjonane YS og LO på den andre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avslutta streiken ved å ta i bruk tvungen lønnsnemnd.

Pensjon frå første krone

Frå YS var det medlemmer i Parat og Delta som var i streik, og også Parat er godt fornøgd med avgjerda frå rikslønnsnemnda.

– Dette er ein siger, først og fremst for alle medlemmene våre som har stått i ein streik. Det er samtidig ein siger for alle tilsette i lågare stillingsprosent og som no får pensjonsopptening, seier Parat-leiar Unn Kristin Olsen.

Ho understrekar kor viktig kampen for pensjon frå første krone er.

– Vi vil framleis jobbe for at alle skal få pensjon frå første krone. Rettsavgjerda til rikslønnsnemnda i dag gjer ikkje denne saka mindre aktuell òg for den andre delen av norsk arbeidsliv som må få dei same pensjonsrettane, seier ho.

Rikslønnsnemnda har òg avgjort lønnsspørsmålet. No er det klart at tilsette får eit lønnsoppgjer på 3,2 prosent, noko som er i tråd med frontfagsoppgjeret i år.

(©NPK)