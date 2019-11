FNB i Bergen nær halvert i ny måling

innenriks

I meiningsmålinga gjennomført av Sentio for Bergensavisen (BA), fell Folkeaksjonen Nei til meir bompengar (FNB) kraftig i Bergen.

Partiet hadde vore nær halvert om det var kommuneval i dag og hadde mista fem av elleve mandat i bystyret, ifølgje meiningsmålinga.

– Dei som trudde bommane ville forsvinne rett etter valet er vel utolmodige og prøver nokon andre. Men politiske avgjerder tar tid, seier FNB-leiar Trym Aafløy til avisa.

På same måling går Høgre fram 2,1 prosentpoeng og Framstegspartiet går fram 3,5 prosentpoeng. Dermed har dei henta nokon av veljarane frå FNB, men storparten av FNB-fallet blir forklart med at veljarar no svarer «veit ikkje» på kva dei ville stemt om det er hadde vore val i dag.

Dei resterande partia får (endring samanlikna med valresultatet i parentes):

Raudt 4,0 prosent (-0,9), SV 9,4 (+0,8), MDG 11,6 (+1,7), Ap 19,0 (-0,8), Sp 6,9 (+1,6), KrF 2,8 (-0,3), Venstre 4,7 (+0,9), FNB 8,9 (-7,8), Frp 8,2 (+ 3,5) Pensjonistpartiet 1,7 (+0,2).

