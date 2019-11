Energitoppar meiner kommunane må få ein større del av vindkraftinntektene

innenriks

– Å lokke lokalsamfunn med skiløyper og flaumlys er ikkje vegen å gå, seier administrerande direktør Knut Kroeplien i interesseorganisasjonen Energi Norge til Bergens Tidende.

Han meiner det er for mange kreative tiltak frå kraftutbyggarane som skal bøte for naturinngrepa. Kommunen bør heller få føreseielege inntekter, meiner Kroeplien.

– Innføring av ein naturressursskatt etter modell frå vasskrafta er ein skikkeleg måte å gjere det på.

Ein nasjonal rammeplan for vindkraftutbygging på land vart i haust skrota av regjeringa. I høyringsrunden til rammeplanen erklærte mange kommunar at dei ikkje ønsker vindkraftutbygging.

– Det må bli like attraktivt å vere vertskap for vindkraft som å vere vasskraftkommune. Då treng vi eit meir likestilt skatteregime, seier forbundsleiar Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet, som organiserer arbeidstakarar i mellom anna kraftselskapa.

Utbyggarar av vindkraft slepp i dag unna ein del av skattane som vasskraftprodusentane må ut med. Det gjeld mellom anna grunnrenteskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift og inntekter frå konsesjonskraft.

