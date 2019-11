Dobbel gransking av Nav-skandalen

innenriks

Dermed skal skandalen under lupa i to instansar parallelt.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) møtte dei parlamentariske leiarane i Stortinget torsdag morgon. Ho hadde med seg ei liste over aktuelle namn til å sitje i granskingsutvalet til regjeringa.

– Eg har vist fram eit utkast til mandat og samansetning i dag. Men mange av personane på lista er ikkje spurd, så eg håper òg at ikkje namna er ute før ein kjem i kontakt med dei, sa Hauglie etter møtet.

Partia på Stortinget er bedt om å gi tilbakemeldingar til utkastet gjennom dagen.

– Må ha legitimitet

Opposisjonen har lenge bedt om å bli involvert i utforminga av granskinga til regjeringa.

– Det var berre på hekta at regjeringa fann det nødvendig å komme til Stortinget no og fortelje om mandatet og samansetninga. Det er klart at det skulle skjedd på ein mykje meir grundig måte, seier Senterpartiets representant i arbeids- og sosialkomiteen, Per Olaf Lundteigen, til NTB.

Raudts Bjørnar Moxnes er avventande.

– Vi meiner at denne granskinga må ha legitimitet. At ikkje bukken må granske havresekken. Her kan ikkje regjeringa berre diktere. Her må Stortinget bli involvert reelt. Det er bodskapen vår både når det gjeld mandatet og kven som sit i kommisjonen. Så får vi sjå om regjeringa vel å bry seg om det eller ikkje, seier han.

Hauglie seier at granskingsutvalet til regjeringa etter planen skal jobbe utover våren og komme med innstillinga si før sommaren.

Kontrollsak

Parallelt med granskinga til regjeringa, er det no altså klart at saka blir send over til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det vedtok dei parlamentariske leiarane torsdag morgon.

I kontrollkomiteen er det den omfattande forklaringa Hauglie gav til Stortinget tysdag som ligg til grunn for behandlinga.

– Det blir høve til å stille spørsmål til statsråden og eventuelt til justisministeren, som også er del av dette komplekset. Og så blir det sannsynlegvis ei høyring med dei involverte, før vi lagar ei innstilling til Stortinget, forklarer leiaren i kontrollkomiteen Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Han seier det er for tidleg å gi ein tidshorisont for behandlinga, og at dette må vente til etter at komiteen møtest tysdag.

– Rette staden

SV-leiar Audun Lysbakken varslar at han vil bruke behandlinga i kontrollkomiteen til å grave djupare i kvifor det ikkje vart slått alarm tidlegare, og kvifor ikkje Nav trekte i nødbremsen då dei første signala om at Trygderetten var usamd i tolkinga av lova, kom.

– Det er viktig at Stortinget kjem raskt i gang med arbeidet og kan stille spørsmål til alle involverte statsrådar, seier han.

Aps Rigmor Aasrud meiner òg det blir sentralt kva som skjedde etter 2017, då Trygderetten byrja å sende saker tilbake til Nav med beskjed om at lova var tolka feil.

– Kvifor gjekk det over to år før saka vart ei sak, spør ho.

Ho peikar òg på at statsråd Hauglie for første gong vart informert om sakskomplekset allereie i november i fjor.

– Vi er no i november 2019, og det er først no offentlegheita får innsyn i kva som har skjedd. Kva Hauglie har gjort frå i fjor og fram til no vil vere heilt sentralt, seier ho.