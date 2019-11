Vårt Land: Det ligg an til stortingsfleirtal for å greie ut homoterapi-forbod

innenriks

Konversjonsterapien, som hevdar å kunne hjelpe personar med å bli kvitt homoseksuelle kjensler, har vorte debattert dei siste par vekene, og både MDG og Ap har foreslått forbod. Forslaga var oppe til høyring på Stortinget tysdag.

Vårt Land skriv at dei kjenner til at det skal ha føregått eit aktivt arbeid med å samle familiekomiteen på Stortinget til å gå inn for ei utgreiing av eit forbod, og erfarer at det skal vere stort fleirtal for dette. Komiteen vil komme med innstillinga si 3. desember.

Både opposisjonspartia og Venstre meiner at denne typen terapi skal forbydast, men det er regjeringspartia som avgjer saka. Ifølgje avisa vil det derfor truleg bli fremma eit sekundærforslag om å greie ut eit mogleg forbod.

– Eg har vore veldig klar på at ei utgreiing er vegen å gå. Dette gjorde tydeleg høyringa tysdag svært godt. Det vil eg jobbe for i komiteen, seier Silje Hjemdal, som representerer Frp, til Vårt Land.

Slik avisa forstår det, støttar fleirtalet i regjeringspartia ei utgreiing, men samarbeidet med KrF kan gjere saka vanskeleg. I KrF er det, etter det avisa kjenner til, usemje internt i stortingsgruppa, men eit fleirtal skal ha gått inn for å seie nei til både forbod og utgreiing.

(©NPK)