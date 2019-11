Svekt krone gir ny rekord for sjømateksporten

innenriks

Eksportvolumet har auka med 8 prosent frå oktober i fjor. Verdien av eksporten har auka med 9 prosent, eller 854 millionar kroner.

– Det har vore ein betydeleg volumvekst i eksporten av både laks og sild i oktober som har bidratt til verdiveksten. Dette kjem av auka utslakting og auka fangstar. I tillegg er ei svekt norsk krone sterkt medverkande til at sjømateksporten set ny rekord for oktober månad, seier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for marknadsinnsikt og marknadstilgang i Noregs sjømatråd.

Hittil i år har Noreg eksportert 2,2 millionar tonn sjømat til ein verdi av 87 milliardar kroner. Eksportvolumet har falle med 4 prosent, og verdien har auka med 8 prosent, eller 6,3 milliardar kroner, samanlikna med same periode i fjor.

– I heile 2019 har den norske krona svekt seg mot dei store valutaene, og dette har vore med på å auke eksportverdien målt i norske kroner, seier Gangsø.

(©NPK)