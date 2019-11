Solvik-Olsen ville ikkje brukt ordet snikislamisering

innenriks

– Eg ville gjort det. Men eg aksepterer at Siv vurderer det annleis, så dette er ingen kritikk av henne, seier han til Aftenposten onsdag.

Samtidig meiner Solvik-Olsen at ordet framleis er dekkande for det Frp meiner å omtale, nemleg at det norske samfunnet enkelte gonger har gått for langt i å tilpasse seg religiøse særkrav.

– No ser vi dessverre at det ordet blir oppfatta slik at vi mistenkeleggjer alle. Og viss det berre blir ei krangling om ordet og vi ikkje får fram bodskapen vår, då må vi faktisk seie at vi kanskje må bruke andre ord, seier han.

Solvik-Olsen lanserer torsdag den sjølvbiografiske boka «På vei», der den tidlegare samferdselsministeren tar til orde for at Frp bør bli eit statsministerparti. Han ønsker seg òg tilbake til toppolitikken og partileiinga.

Solvik-Olsen seier til Aftenposten at mykje av politikken vil vere den same om det skulle vere han sjølv, nestleiar Sylvi Listhaug, samferdselsminister Jon Georg Dale eller nokon andre som ein dag overtar etter Siv Jensen som Frp-leiar. Samtidig trur han ein vil sjå eit Frp som er mildare i forma med han enn med Listhaug som leiar.

– Ja, i forma vil du nok det. Eg er jærbu, eg snakkar annleis enn Per Sandberg eller den jamne nordlendingen, seier Solvik-Olsen.

Han bur for tida i USA, men vender etter planen tilbake til Noreg til sommaren.

