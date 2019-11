Rundt 30 nye straffesaker blir knytt til Nav-skandalen

innenriks

Dermed kan det vere snakk om opp mot 80 saker totalt der folk urettmessig har vorte dømt for å ta med seg trygdeytingar til andre EØS-land. I fleire av sakene har folk fått fengselsstraff utan vilkår.

Då Nav-skandalen sprakk måndag førre veke, opplyste Riksadvokaten at det var funne minst 48 saker der folk er uskuldig dømt. Alle domstolane i landet har sidan vorte bedne om å gå gjennom arkiva sine for å leite etter fleire saker.

Kan stige

NTB har fått førebelse tal frå rundt 40 av dei 60 tingrettane i landet. Mange opplyser at dei ikkje har funne nokon slike saker, medan andre har avdekt nokre nye saker.

Totalt har dei funne minst 30 saker, men i nokre av tilfella er det uvisse knytt til om saka høyrer til Nav-komplekset.

Ein av dei største tingrettane i landet, Bergen tingrett, er enno ikkje ferdig med gjennomgangen sin, og dermed kan talet komme til å stige ytterlegare.

I første omgang er det slått fast at lova har vorte feiltolka i saker etter 2012 der Nav-brukarar har tatt med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og/eller pleiepengar til andre EØS-land. Det er desse sakene domstolane har jobba med å få oversikt over.

Jobbar for fullt

Domstoladministrasjonen skal sjå på alle dei nye sakene før dei blir sende over til Riksadvokaten, truleg mot slutten av veka.

– Vi jobbar på spreng med å gå gjennom sakene som tingrettane melder inn. Det tar tid å gå gjennom sakene, seier kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstolsadministrasjonen til NTB.

Han stadfestar at det truleg er snakk om fleire saker enn dei 48 som Riksadvokaten først melde om, men vil ikkje kommentere talet. Han understrekar at det kan vere saker tingrettane har funne, som ikkje kjem inn under dette sakskomplekset.

– Til sjuande og sist er det Riksadvokaten som må vurdere om det faktisk er saker der det er dømt feil dom, og i så fall sende over til gjenopptaking, seier Brox.

428 meldingar

Parallelt med gjennomgangen av saker frå etter 2012 som handlar om sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og/eller pleiepengar, har Riksadvokaten bedt om å få avklart om feiltolkinga av lova òg gjeld fleire trygdeytingar og lengre tilbake i tid. Dermed kan skandalen komme til å vekse endå meir i omfang.

I tillegg til at tingrettane har gjennomgått sakene sine, har politidistrikta gjort det same. Agder politidistrikt melder onsdag at dei har sett på 428 meldingar frå Nav.

Blant meldingane som førte til domfellingar, er sju personar heilt eller delvis uriktig domfelt, opplyser politidistriktet. Desse sakene inngår i sakene tingrettane har meldt inn.

Elles har politidistriktet oppdaga seks saker som er under etterforsking, som må vurderast på nytt.

Det er òg oppdaga tre saker i politidistriktet som er lagt bort «på grunn av bevisstillinga», der det kan vere aktuelt å endre på det oppgitte grunnlaget for at saka vart lagt bort.

