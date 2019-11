Nytt olje- og gassfunn i Nordsjøen

innenriks

– Funnet er gjort i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikkje langt frå Troll-feltet. Det viser kva for moglegheiter som framleis finst for verdiskaping og inntekter frå denne næringa, seier leitedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton.

Funnet vart gjort 3,2 kilometer sørvest for Fram-feltet på ein stad der havdjupna er 350 meter. Det vil truleg bli knytte opp mot eksisterande infrastruktur.

– Etter meir enn femti år med geologiske undersøkingar på norsk sokkel så lærer vi stadig nye ting, og vi finn hydrokarbon der vi tidlegare ikkje trudde det fanst, seier Ashton.

Han har tru på at olja og gassen i området kan utvinnast med god lønnsemd og låg CO2-intensitet.

Equinor har ein del på 45 prosent av utvinningslisensen, medan partnarane ExxonMobil, Idemitsu Petroleum og Neptune Energy har høvesvis 25 prosent, 15 prosent og 15 prosent.

(©NPK)