Norske bønder mistar 24 millionar kroner på grunn av regelbrot

innenriks

For produksjonsåret 2018 fekk 82 produsentar kutt i tilskotet på 11,5 millionar kroner for å ha brote regelverket for dyrevelferd, skriv Nationen.

Dei fleste kutta i tilskot kjem likevel etter at bøndene har gitt feil opplysningar. 650 bønder mista til saman 5,4 millionar kroner i tilskot som følgje av dette.

Resten av kutta kjem etter andre brot på regelverket, mangelfull gjødselplan og mangelfull journal over plantevernmiddel.

Bøndene har frist til å søke om produksjonstilskot i oktober, og utbetalinga skjer året etter.

I fjor var det til saman 39.621 bønder som søkte om produksjonstilskot, og summen som vart utbetalt i år, var på nesten 9,8 milliardar kroner. I 2017 var det 40.388 produsentar som søkte, og desse fekk til saman 11,4 milliardar kroner i produksjonstilskot.

