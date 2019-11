Hauglie må tilbake til Stortinget for å svare om Nav-skandalen

innenriks

Raudts Bjørnar Moxnes har stilt Hauglie spørsmål i den ordinære spørjetimen, som kjem etter den munnlege spørjetimen på Stortinget.

Han vil vite kva regjeringa gjer for dei som indirekte er ramma av Nav-skandalen ved at dei har late vere å dra på ferie, møte familie og liknande, av frykt for å miste støtte dei hadde rett på.

– Vi håper ministeren klargjer at det ho sa i forklaringa i går, betyr at alle offer, også dei som ikkje har søkt Nav, men følgt dei reglane som har vist seg å vere feil, får rettshjelp. Dei må få hjelp til å krevje det dei har hatt rett på og oppreisning, seier Moxnes til NTB.

Etter at Nav og departementet opplyste om feilen, har det komme fram historier om folk som har late vere å reise til utlandet, mellom anna ei kvinne som ikkje fekk besøkt den døyande søstera si, av frykt for å miste Nav-støtte.

– Kulturskifte

Moxnes seier det er viktig at erstatningsordninga blir god, rask og ubyråkratisk.

– Det viktigaste ministeren kan gjere, er å love eit kulturskifte i Nav bort frå mistillitskulturen retta mot sjuke og arbeidsuføre, seier han vidare.

Men Moxnes vil òg bruke spørjetimen onsdag til å forfølgje sporet om Hauglie både kunne vore raskare og gjort meir for å hindre at skandalen voks ytterlegare.

– Vi vil først og fremst bruke spørjetimen i dag til å følgje opp spørsmål Hauglie hoppa bukk over i gårsdagens forklaring som framleis står utan svar, men burde vere rimeleg enkle å svare på: Kvifor gjorde ikkje Hauglie noko umiddelbart etter at ministeren vart kjent med kor alvorleg denne saka kunne vere for å hindre at fleire offer i denne saka vart dømd, innkalla til soning og halde i fengsel i vekene og månadene som følgde, seier han.

Forklaring

Hauglie gjorde tysdag greie for Stortinget om at Nav i årevis utan grunnlag i lova har nekta mottakarar av sjuke-, pleie- og arbeidsavklaringspengar når dei oppheld seg i utlandet. Dei har òg feilaktig meldt mange for trygdebedrageri.

Ho varsla ei ekstern gransking.

Minst 48 personar er dømde for trygdesvindel på feil grunnlag, 36 av dei er dømde til å sitje i fengsel. Minst 2.400 har urettkommen fått krav om å betale tilbake pengar.

Årsaka til feilen er at styresmaktene ikkje har tatt omsyn til EUs reglar, som tillèt såkalla trygdeeksport.

