Gamle system skaper utfordringar i jakta på skandalesakene i Nav

innenriks

Det opplyser seksjonssjef Magne Fladby i Nav til NRK. Saman med 50 medarbeidarar jobbar han no med å finne ut kva for brukarar som har vorte urettkommen behandla i Nav-skandalen.

– Vi har til dels gamle datasystem, og det kan vere vanskeleg å finne dei riktige kjenneteikna for å kartlegge sakene. Men vi har nokre kjenneteikn vi søker etter, seier Fladby.

Mellom anna er ikkje sakene som omhandlar arbeidsavklaringspengar utbetalt til brukarar i utlandet, merkte som eit eige statistikkområde i Navs system.

– Vi produserer ikkje statistikk for alle desse ulike sakstypane, vi har fire-fem ulike sakstypar vi ser etter. Vi håper å finne alt digitalt, men det er ressurskrevjande arbeid, seier Fladby.

Nav har så langt anslått at det kan vere 2.400 saker der brukarar urettkommen har fått krav om å betale tilbake pengar etter opphald i andre EØS-land medan dei gjekk på trygdeytingar.

– Vi kan ikkje garantere at vi har funne alt. Vi kan ikkje sjå bort frå at talet på saker stig. Det er ingen enkel jobb å finne alle sakene. Men eg lovar at vi gjer alt vi kan for å finne alle sakene til dei som har fått sakene sine feilbehandla og rette det opp, seier Fladby.

Folk som har fått feil behandling, blir òg oppmoda til å ta kontakt.

