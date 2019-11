Berre éin husdyrbrann med tap av dyreliv i år

innenriks

– Det er utruleg viktig at dette har vorte tatt på alvor, og at det har vorte jobba systematisk for å redusere husdyrbrannar. Framgangen ser lovande ut, og eg håper at denne gode utviklinga held fram framover, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i (KrF) i ei pressemelding.

Medan det i 2014 var 30 husdyrbrannar der dyreliv gjekk tapt, har det hittil i år berre vore éin.

Brannvernskomiteen i landbruket har gjennomført undersøkingar som viste at el-relaterte brannårsaker var dominerande i landbruket. Sidan 2014 har rundt 20.000 gardsbruk gjennomført ein el-kontroll for landbruksbygg, som ofte har elektriske anlegg for oppvarming.

