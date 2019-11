Anniken Hauglie måtte igjen svare for Nav-skandalen

innenriks

I Stortingets ordinære spørjetime spurde Bjørnar Moxnes mellom anna om kva arbeids- og sosialministeren gjorde med saka frå alarmen gjekk 30. august. Det gjekk 48 dagar frå alarmen gjekk i departementet til Riksadvokaten vart varsla, sa Moxnes.

– Vil Hauglie beklage at ho ikkje fekk fortgang i saka i månadsskiftet august-september? Det gjekk ytterlegare ein og ein halv månad der menneske vart dømde, innkalla til soning og vart sitjande i fengsel, spurde han.

– Ser ein på tilbake på saka, er det grunn til å stille spørsmål om kva som burde ha vorte gjort på eit tidlegare tidspunkt, svarte Hauglie mellom anna.

Moxnes spurde òg om kva regjeringa gjer for dei som indirekte er ramma av Nav-skandalen ved at dei har late vere å dra på ferie, møte familie og liknande, av frykt for å miste støtte dei hadde rett på.

Her gjentok Hauglie mykje av det ho sa i forklaringa si tysdag. Dei som urettkommen har betalt tilbake stønad, vil få utbetalt det dei har krav på. Offer skal få fri rettshjelp, og regjeringa vurderer å opprette ei særskild erstatningsordning som sikrar at dei som er ramma, får behandla saka si så raskt som mogleg.

(©NPK)