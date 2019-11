Uendra bustadprisar i oktober

innenriks

Det viser bustadprisstatistikken frå Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi.

Bustadprisane er no 2,4 prosent høgare enn for eit år sidan.

– Den moderate prisutviklinga i bustadmarknaden heldt fram i oktober. Vi ventar at bustadprisane, som normalt for siste kvartal av året, vil falle dei neste månadene, seier administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i ei pressemelding.

Omsetningsrekord

Totalt vart det selt 9.184 bustader i Noreg i oktober, noko som er 1,7 prosent fleire enn i tilsvarande månad i 2018. Så langt i 2019 er det selt 3,4 prosent fleire bustader enn i same periode i 2018.

Det vart likevel lagt ut 1,2 prosent færre bustader for sal i oktober i år enn i fjor, med totalt 9.895 bustader. Hittil i år er det likevel lagt ut 2,9 prosent fleire bustader for sal enn i same periode i 2018.

– Til liks med mange tidlegare månader i 2019 blir det også i oktober sett omsetningsrekord. Og akkumulert for året har det aldri vorte selt så mange bustader ved utgangen av oktober som i år, seier Dreyer, og held fram:

– Det vart i oktober lagt ut mange bruktbustader for sal, og til liks med talet på sal er det òg her rekord så langt i år, seier Dreyer.

Det tar lenger tid å selje bustad

Det tok i snitt 47 dagar å selje ein bustad i oktober, noko som er det same som i september og fire dagar meir enn i oktober i fjor.

Oslo har den raskaste salstida med 25 dagar, medan Kristiansand og Stavanger og omland hadde dei treigaste salstidene av dei store byane med 72 dagar.

– Omsetningstida er stabil. I snitt har omsetningstida gjennom heile året lege høgare enn tidlegare år, noko som er naturleg gitt det store utbodet i bustadmarknaden, seier Dreyer.