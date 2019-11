Per Sandberg vil bli kultursjef i Longyearbyen

innenriks

Svalbardposten skriv at dei har fått stadfesta opplysninga frå personalrådgivaren i Longyearbyen lokalstyre.

Per Sandberg stadfestar overfor NTB at han er ein av søkarane:

– Svalbard er ein utruleg spennande stad. Eksotisk, tøft, ja, med masse kontrastar, utfordringar med moglegheiter og potensial, skriv han i ein SMS.

Sandberg (59) gjekk i august i fjor av som fiskeriminister og nestleiar i Frp. Han vart først vald inn på Stortinget i 1997, og fekk fem periodar på tinget før han ikkje tok attval i 2017.

Ein av dei andre søkarane er redaktør Hilde Kristin Røsvik i Svalbardposten.

– For meg er dette ei veldig spennande stilling som eg ikkje kunne la vere å søke på. Eg er tilsett i ei åremålsstilling som går mot slutten, og må derfor sjå meg om etter nye moglegheiter, seier Røsvik.

Noverande kultursjef, Roger Zahl Ødegård, er positiv til dei mange søkarane.

– Det er svært hyggeleg at stillingsutlysninga har vorte lagt merke til i heile Noreg. Eg tar det som eit uttrykk for at Svalbard og kvaliteten ved samfunnet er godt kjent gjennom det arbeidet som blir gjort på kulturområdet i Longyearbyen. Dette lovar godt òg for framtida, seier han.

