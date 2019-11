Opposisjonen vil ha hand på rattet i trygdegransking

innenriks

Fleire parti understrekar no kor viktig det er at Stortinget tar grep om og blir høyrt i prosessen vidare.

– Stortinget må ha regien og setje premissane for granskinga av Nav-skandalen framover, fordi det kan gi føringar òg for innhaldet i sjølve granskinga, seier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Han meiner granskinga må vere uavhengig av regjeringa og Nav heilt frå starten, mellom anna fordi mange offer seier dei manglar tillit til handteringa til regjeringa.

Jobbar med mandat

Stortinget kan enten setje ned ein granskingskommisjon sjølv, eller så kan regjeringa gjere det i dialog med opposisjonen.

– Det er fordi regjeringa ikkje kan kontrollere Stortinget. Kompleksiteten i saka tilseier derfor at Stortinget må involverast, seier Aps Rigmor Aasrud til NTB.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gjorde tysdag greie for saka i Stortinget. Hauglie opplyste i vandrehallen på Stortinget at ho håper ho kan ta opp saka opp i statsråd allereie fredag.

– Det blir no jobba med samansetnad og mandat for granskinga. Vi må komme raskt i gang. Det vi ikkje treng no, er forseinkingar. Vi fekk mange signal i dag om kva opposisjonen er opptatt av, og eg vil vere lydhøyr for innspel, seier ho til NTB.

Neppe særskild komité

Senterpartiet foreslo i eit brev til Stortingets presidentskap måndag at Stortinget opprettar ein særskild komité for å sjå på saka. Det vart òg gjort i kjølvatnet av 22.-juli-terroren, under leiing av dåverande KrF-leiar Knut Arild Hareide.

Ifølgje partileiar Trygve Slagsvold Vedum vil ein slik komité innebere ei breiare behandling i Stortinget enn om saka blir send til arbeids- og sosialkomiteen og eventuelt òg til kontrollkomiteen. Han meiner òg at ein slik komité kan erstatte ei ekstern gransking.

Formelt skal saka drøftast mellom dei parlamentariske leiarane og i Stortingets presidentskap, men forslaget har lita støtte i resten av partia, etter det NTB forstår.

Alt tyder dermed på at Stortinget torsdag, etter innstilling frå presidentskapet, vedtar å sende saka til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Kontrollsak tysdag

Komiteen møttest tysdag, men drøfta ikkje saka på møtet sitt. Det vil først kunne skje kommande tysdag, når komiteen eventuelt formelt har fått saka.

– Eventuelle spørsmål som skal stillast i samband med dette, får vi vente med til vi eventuelt har fått ei sak, seier komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap).

Også Øvstegård frå SV er heilt klar på at saka høyrer heime i kontrollkomiteen.

– Etter forklaringa, som var ein fin gjennomgang av kva som har skjedd, sit framleis eg og SV igjen med spørsmål om kva som har skjedd og kvifor det har skjedd, seier han.

Øvstegård peikar på at Stortingets kontrollfunksjon, med openheit og tverrpolitisk forankring, er den mest legitime måten å komme til botnar i kvifor ikkje alarmen gjekk før.

