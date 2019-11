Norwegian hentar friske milliardar

innenriks

Det hardt prøvde flyselskapet vurderer ein retta emisjon på opptil 27,25 millionar nye aksjar som på dagens kursnivå svarer til rundt 1,2 milliardar kroner. I tillegg skal det skrivast ut eit obligasjonslån på 175 millionar dollar, drygt 1,6 milliardar kroner.

Nyheita kom i ei børsmelding tysdag ettermiddag og skal ifølgje selskapet sikre finansieringa ut 2020.

Jan Petter Sissener i forvaltningsselskapet Sissener, som allereie har investert tungt i Norwegians obligasjonslån, er glad for meldinga frå flyselskapet.

Vil ikkje kommentere

– Dette er kjempepositivt for oss långivarar, men også for aksjonærane i Norwegian og selskapet sjølv. Alle har jo skjøna at Norwegian må ha pengar og alternativet for dei eksisterande aksjonærane må ha vore mykje verre, seier Sissener til Dagens Næringsliv

Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen skriv i ei tekstmelding til DN at selskapsleiinga ikkje vil uttale seg tysdag ettermiddag, utover innhaldet i børsmeldinga.

Emisjonen som Norwegian no varslar kjem i kjølvatnet av to andre rundar der selskapet òg har henta milliardbeløp i frisk kapital frå investorar: I 2018 køyrde selskapet ein emisjon på 1,5 milliardar. I januar 2019 vart det varsla endå ein emisjon, men då på 3 milliardar, skriv E24.

Betalingsutsetjing

I midten av september sa långivarane ja til å gi Norwegian betalingsutsetjing på to obligasjonslån på til saman 3,4 milliardar kroner. Utsetjinga fekk det nødvendige fleirtalet då obligasjonseigarane var samla i regi av Nordic Trustee i Oslo måndag 16. september.

– Det gir oss auka finansielt spelerom framover. Vi meiner at det viser tru på strategien vår og støttar dei viktige tiltaka som Norwegian gjer for å gjenoppnå lønnsemd, sa Geir Karlsen, Norwegians konstituerte konsernsjef, då.

Ifølgje konsernsjefen var selskapet i rute mot målet om kostnadskutt på to milliardar kroner i 2019.

