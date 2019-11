Hauglie ber Nav-offera om unnskyldning

innenriks

Statsråden byrja forklaringa si om saka i Stortinget med å beklage til alle som har vorte ramma.

– På vegner av regjeringa vil eg be dei menneska det gjeld og familiane deira om unnskyldning for det dei har vorte utsette for. Staten skal gjere opp for seg, sa Hauglie.

– Feilen har gått føre seg over mange år. Både i forvaltninga og rettssystemet utan at dette er avdekt. Feilen har fått store og alvorlege konsekvensar for mange menneske, sa Hauglie.

Ho understreka at alle fakta no skal på bordet.

– Alt skal fram i lyset. Alle steinar skal snuast. Urett skal rettast opp, sa Hauglie.

Ho varsla samtidig ein ekstern, uavhengig gransking av saka.

– Granskinga skal sørge for at alle fakta kjem på bordet og finne årsaka til at feilen kunne oppstå utan at den vart avdekt, heller ikkje av departementet, sa Hauglie.

Ho karakteriserer saka som svært alvorleg.

– Mange menneske har fått urettmessig til dels store tilbakebetalingskrav frå Nav som følgje av feilen. Mange har òg vorte urettmessig meldt inn og straffeforfølgt. Dette er svært alvorleg, sa ho.

– Det er alvorleg fordi det svekker tilliten til offentlege styresmakter og rettsapparatet og det er alvorleg fordi det tok så mange år før alarmen gjekk.