Fylkesmannen frikjenner helsevesenet etter at gut (1) døydde i drikkevasskandalen

innenriks

Det er konklusjonen etter at Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med helsevesenet, skriv Bergensavisen.

Her kjem det fram at Fylkesmannen meiner at både fastlegekontoret der barnet først var til hastetime, Askøy legevakt og Haukeland universitetssjukehus gav forsvarleg helsehjelp.

Fylkeslegen påpeikar i avgjerda at enkelte sjukdomsbilde utviklar seg snikande før det kan bli akutt og svært alvorleg.

Bistandsadvokaten til familien Kjetil Andre Ottesen seier at han vil gå gjennom avgjerda med familien til guten før han uttaler seg om konklusjonen.

Over 2.000 menneske på Askøy vart i sommar sjuke etter å ha fått i seg E. coli-bakteriar gjennom drikkevatnet. Analysane viser at smitten truleg kom av avføring frå dyr i høgdebassenget på Øvre Kleppe.

