Fem fylke nektar å ta over statlege hamner

innenriks

Eigarskapet til alle statlege fiskerihamner skal givast til norske fylkeskommunar frå 1. januar, ifølgje oppgåvefordelinga vedtatt i regionreforma, melder Trønder-avisa.

Direkte uansvarleg, skriv Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark i eit felles brev til Samferdselsdepartementet.

I brevet kjem det fram tre hovudgrunnar til at fylka ikkje vil vere med på avtalen. Fylka meiner dei får for lite pengar til å ta seg av hamnene. Dei vil berre ta over aktive hamner. Og fylka nektar å overta hamner med usikre grunneigarforhold.

I det foreslåtte statsbudsjettet for 2020 er det sett av 120,5 hamne-millionar til fordeling mellom dei fem fylka, slik dei tolkar forslaget. Det meiner dei er for lite.

Staten og Kystverket eig drygt 500 fiskerihamnanlegg. Men det blir berre driven aktiv fiskerinæringsverksemd i 323 av desse.

Brevet til Samferdselsdepartementet er datert 31. oktober, men er ikkje sende. Tysdag skal fylkespolitikarane ta stilling til dei om dei skal sende brevet.

Det er ikkje avklart kva som skjer dersom staten ikkje klarer å lande avtalar om overtaking med alle fylka innan 1. januar.

(©NPK)