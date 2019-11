Elevar i Bergen blir bedne om å legge igjen Pc-en på skulen

innenriks

Meldinga frå kommunen vart sendt ut måndag ettermiddag til alle skular i Bergen. Elevane med Chromebook fekk beskjed om å ikkje ta han med heim, skriv Bergens Tidende.

«Vi beklager selvsagt at dette er nødvendig. (...) Videre er vi innforstått med at dette får uheldige konsekvenser for elevene og skolene, men vi forventer at dette avklares raskt», heiter det i e-posten.

Torsdag byrja det å brenne i Pc-en til ein førsteklassing i Sandnes i Rogaland. Brannen skal ha starta utan at maskina var i bruk, og utan at ho lada.

Leverandøren Acer veit ikkje om brannen var eit enkelttilfelle eller forårsaka av ein produksjonsfeil. Tiltaket frå kommunen blir gjort for å vere på den sikre sida.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg i Bergen kommune opplyser til avisa at kommunen har 4.500 maskiner av same modell som den som byrja å brenne i Sandnes.

(©NPK)