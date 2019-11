Tilstanden stabil for mann i 50-åra etter skredulykke i Lofoten

innenriks

Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) opplyser at Løkke er lettare skadd og at han etter planen skal skrivast ut tysdag.

– Vi er veldig glade for at dette gjekk bra, og at alle som var involvert er i trygge hender. Vi vil gjerne takke redningsmannskapa og alle som bidrog til at Trond vart funnen så fort og frakta i sikkerheit, seier generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), Dag Terje Klarp Solvang i ei pressemelding.

Ulykka skjedde i samband med ei styresamling i Vesterålen Turlag.

– Skredet gjekk då følgjet var på veg ned, rundt 300 meter frå hytta langs den anbefalte vintertraseen. Løkke vart funne etter 1,5 time under snøen, og frakta ut. Tilstanden måndag formiddag er stabil, opplyser DNT.

Resten av turfølgjet har vorte igjen på hytta etter ulykka, men blir frakta ut måndag.

– Vi jobbar fortløpande med å kartlegge hendingsgangen, og vil ta ein runde med dei involverte når dei er klare for det. Fram til då treng dei rørte ro, seier Solvang.

(©NPK)