Stortinget stramma inn trygdelova i 2017

innenriks

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner innstramminga forsterkar eit inntrykk av at den mistilliten og hardhendte behandlinga sjuke og arbeidsuføre menneske opplever, er politisk ønskt frå dei store etablerte partia.

– Eg stiller spørsmål ved om dette har bidratt til at det tok så lang tid for forvaltninga og rettssystemet å ta skikkeleg tak i feila, seier han til NTB.

Stortingsrepresentanten viser til at innstramminga kom på same tid som Trygderetten byrja å oppheve feilaktige Nav-vedtak.

– Det burde fått alarmen til å gå både i Nav og departementet. I staden vart det berre endå eit misbrukt høve til å rette opp uretten, meiner Moxnes.

Då Stortinget behandla endringar i folketrygdlova i juni 2017, vart moglegheita til å få arbeidsavklaringspengar i utlandet avgrensa til fire veker i året, og at mottakarar må søke Nav om godkjenning av utanlandsopphaldet.

«Neppe same ordlyd»

NTB har stilt partia bak vedtaket spørsmål om Stortinget hadde høve til å gjennomføre innstramminga, gitt erkjenninga av Navs feilaktige tolking av EØS-reglane.

– Det spørsmålet må Arbeidsdepartementet svare på, men eg vil anta at ein ikkje kunne vedtatt det med den ordlyden viss det vi i dag veit, var kjent i 2017, seier Erlend Wiborg (Frp), som leiar arbeids- og sosialkomiteen.

Han erkjenner samtidig at Stortinget må stå inne for dei vedtaka forsamlinga fattar, og meiner målet med innstramminga kan bli nådd på andre måtar. Wiborg nemner som døme krav om at ein skal måtte møte opp på kort varsel, noko som i praksis gjer at ein må opphalde seg i Noreg.

– Kjernen i sakene

Ap sørgde saman med Høgre og Frp, mot stemmene til Sp, SV, KrF, Venstre og MDG, for at innstramminga vart vedtatt.

– Det er vel dette som er kjernen i sakene no, og vi må få ei vurdering av om den bygger på riktig lovforståing. Ei gransking vil avklare det. Dette er ein av fleire saker som bygger på same lovforståing, seier Rigmor Aasrud (Ap).

Ho viser til at departementet har fått spørsmål om stortingsproposisjon 129 L er i tråd med ny forståing og viser til at det i stortingsmeldinga frå 2017 om trygdeeksport vart stilt spørsmål ved lovtolkinga.

– Begge desse kom i same tidsrom som Trygderetten byrja å stille spørsmål, seier Aasrud.

– Innanfor råderett

Høgres Heidi Nordby Lunde trur likevel at Stortingets vedtak står støtt.

– Feilhandteringa i EØS-avtalen handlar først og fremst om det er lov å opphalde seg utanfor Noreg med ytingane, ikkje om dei andre krava til ytinga og kor lang periode ytinga blir løyvd for. Så inntil vidare kan eg ikkje forstå anna enn at endringane var godt innanfor nasjonal råderett, seier ho.

– Eg meiner både for kva sosiale ordningar og ytingar vi har, og innretninga av desse, er godt innanfor nasjonal råderett. Dette gjeld òg AAP.

Fire veker – må søke

I 2017-innstramminga heiter det at det er eit vilkår for rett til AAP at mottakaren oppheld seg i Noreg.

«Arbeidsavklaringspengar kan likevel bli gitt til eit medlem som får medisinsk behandling eller deltar på eit arbeidsretta tiltak i utlandet, i samsvar med aktivitetsplanen, sjå arbeids- og velferdsforvaltningslova § 14 a», heiter det.

Det kjem fram at ein kan få AAP under opphald i utlandet i inntil fire veker per kalenderår.

«Det er eit vilkår at utanlandsopphaldet kan bli kombinert med gjennomføringa av den fastsette aktiviteten og ikkje hindrar Arbeids- og velferdsetatens oppfølging og kontroll. Medlemmen må på førehand søke Arbeids- og velferdsetaten om godkjenning av utanlandsopphaldet».

