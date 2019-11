Støre: Trygdeskandalen må til kontrollkomiteen

innenriks

– Gitt alvoret og omfanget i saka meiner vi at han bør bli behandla av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, seier Støre til NTB måndag.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gjer greie for trygdeskandalen i Stortinget tysdag.

– Vi meiner at utover ein hurtigarbeidande gjennomgang av korleis menneske har vorte feilaktig behandla, bør det bli vurdert ei gransking, om nødvendig i regi av Stortinget, for å kartlegge korleis ulike delar av det norske maktapparatet svikta på ein måte som ramma sårbare menneske, seier Ap-leiaren.

Sist veke vart det kjent at Nav har feiltolka reglane om å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og/eller pleiepengar til andre EØS-land. Rundt 2.400 saker eller personar har fått tilbakebetalingskrav som kan vere feil, og minst 48 personar er dømde for trygdesvindel på feil grunnlag.

Tre krav

Støre har hittil lege lågt i terrenget og nøgd seg med ei kort oppdatering på Facebook etter at saka vart kjent.

Men no går han ut med sine tre krav til Hauglie i forkant av forklaringa.

Framfor alt krev opposisjonsleiaren ei klar erkjenning av at det har skjedd ein rettsskandale i Noreg som er brei i omfanget sitt og har ramma sårbare menneske.

– Vi har eit krav om at folk får oppreisning og pengane sine tilbake, utan forseinking, seier Støre.

Kva vart gjort?

Han forventar for det andre ein gjennomgang som viser korleis det kunne skje at «folk er blitt kastet i fengsel og stemplet som trygdesvindlere på feil grunnlag».

– Vi ønsker òg å få vite kva som vart gjort då ein vart klar over at ein her hadde ein uklar eller feilaktig lovtolking, og når det vart trekt i bremsen og tatt affære, seier Støre.

Det tredje han trekker fram, er altså eit krav om at saka hamnar i kontrollkomiteen, og at det blir vurdert ei eiga gransking i regi av Stortinget. Det siste er temmeleg uvanleg og eit tiltak reservert for verkeleg store og omfattande saker.