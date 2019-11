Philip Manshaus forklarte seg om motiv

innenriks

Manshaus gjorde nazihelsing då han kom inn i retten, slik han òg har gjort i dei tidlegare fengslingsmøta, før han som tidlegare varsla kom med ei fråsegn.

Her heldt han eit fleire minutt langt innlegg der han forklarte seg om motivet for angrepet på Al Noor-moskeen og drapet på stesøstera si 10. august.

I retten måndag erkjente han forholda han er sikta for, men erkjente ikkje straffskuld.

Det har ikkje komme nokon oppmoding om at fengslingsmøtet skal gå for lukka dører. Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt sa til Dagbladet førre veke at årsaka er at dei ikkje trur det finst nokon fare for bevistap lenger.

Politiet har bedt om at varetektsfengslinga blir forlengd med ytterlegare fire veker, grunngitt i gjentakingsfare.

