Hauglie vil stanse useriøse aktørar i transportbransjen

innenriks

– Det er behov for nye tiltak mot useriøse aktørar, som sørger for at sjåførar i bransjen ikkje går for lut og kaldt vatn, seier Hauglie til NTB.

Målet er å sikre at sjåførane i transportbransjen blir sikra skikkelege lønns- og arbeidsvilkår, og diettgodtgjersle.

– Vi vil at Statens vegvesen skal få myndigheit til også å kontrollere allmenngjorde lønns- og arbeidsvilkår når dei er ute på vegane. Vegvesenet skal samle inn informasjonen, og så sende han til Arbeidstilsynet – som skal sjekke om det er brot på regelverket, seier arbeidsministeren.

Statsråden sender ut forslag til lovendringar som styrkar samarbeidd mellom Arbeidstilsynet og Statens vegvesen på høyring.

Bakteppet er at Arbeidstilsynet tidlegare har gjennomført 2.700 tilsyn mot bransjen. I 74 prosent av tilsyna med dei utanlandske godstransportørane vart det funne lågare lønn enn allmenngjort minstelønn. Tilsvarande tal for dei norske var 12 prosent.

– Ved at Statens vegvesen får denne styresmakta blir det langt fleire kontrollar enn i dag. Det betyr at vi lettare kan stoppe dei useriøse, og sikre at tilsette, også dei utanlandske, får lønna dei har krav på.

Hauglie poengterer at tiltaket vil ha ein preventiv effekt.

– Dei useriøse skal vite at sjansen for å bli tatt aukar drastisk. Mest mogleg ordna forhold bidrar truleg òg til å auke sikkerheita på norske vegar, seier Hauglie.

(©NPK)