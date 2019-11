Fagmiljø meiner Høie trekker råd om tannregulering for langt

innenriks

Tannlegeforeininga har sete i arbeidsgruppa som har utarbeidd forslag til kva for tilstandar som bør få statlege støtte til tannregulering og kjeveortopedisk behandling framover.

Tilrådingane frå utvalet vart lagt fram måndag. Samtidig vart det lagt fram eit estimat frå Helsedirektoratet på at forslaga vil føre til at rundt 7.800 færre barn årleg vil få offentleg støtte. I ei pressemelding skriv Høie at det vil føre til at innsparingane på 50 millionar kroner som vart foreslått i statsbudsjettet tidlegare i haust, blir oppnådde.

– Fellesskapet bør ikkje sponse betringar av utsjånaden til barn, skriv Høie.

Meiner Høie dobbeltkommuniserer

President i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum reagerer sterkt på desse anslaga.

– Verken reduksjonen i talet på barn eller dei økonomiske innsparingane vil bli så store dersom dei baserer seg på dei faglege tilrådingane, seier Steinum til NTB.

Ho meiner Høie dobbeltkommuniserer i saka.

– Han kan ikkje både seie at han vil følgje dei faglege råda og så late som dei er dei same som han foreslo i statsbudsjettet, seier Steinum.

– For pasientane si skuld ber vi stortingspartia merke seg dette når dei stemmer over statsbudsjettet, seier Steinum.

– Eit estimat med uvisse

Steinum seier det faglege rådet frå arbeidsgruppa skil seg vesentleg frå forslaget i statsbudsjettet. Der la Høie opp til å kutte støtta til så godt som alle barn som i dag fell inn under gruppe C, som rommar dei minst alvorlege tannstillingsfeila. Høie anslo då at 10.000 færre barn årleg ville få støtte.

Arbeidsgruppa går derimot inn for at ingen av gruppene i gruppe C i regelverket blir fjerna, men at det blir innført strengare kriterium internt i dei seks undergruppene. I tillegg blir det opna for meir individuell vurdering av behov.

Steinum seier det vil føre til at langt færre barn enn 7.800 årleg vil miste offentleg støtte.

Bent Høie seier til NTB at anslaget er basert på ei utrekning som Helsedirektoratet har gjort ut frå dei faglege råda, og at han meiner dette talet ikkje skil seg vesentleg frå anslaget på 10.000 barn som vart gjort i statsbudsjettet.

Medlem i arbeidsgruppa frå Helsedirektoratet, Per Lüdemann, strekar under at talet på 7.800 barn er eit estimat med ein del uvisse.

– Vi har bedt om å få andre tal frå fagmiljøet, men det har dei ikkje gitt oss. Vi har prøvd å gjere det beste anslaget vi kan gjere ut frå tilgjengeleg informasjon, seier Lüdemann.

Diskusjon om individuell vurdering

Høie vil ikkje vere med på at han dobbeltkommuniserer i saka.

– Eg held meg til anslaget til direktoratet over kva dei faglege råda betyr. Så skal det gjerast eit regelverksarbeid i etterkant som vil sørge for at dei økonomiske anslaga frå statsbudsjettet vil halde, seier han.

– Den store uvissa ligg i kor stort rom det ligg i den individuelle vurderinga, og der kan det hende det blir mindre enn det Tannlegeforeininga ønsker seg, legg han til.

Noreg på reggis-toppen

I dag startar årleg rundt 31.000 barn med kjeveortopedisk behandling med støtte frå folketrygda. Høie ønsker å få talet på barn med tannregulering ned på dansk og svensk nivå som er langt lågare.

Per Lüdemann seier det truleg ikkje er noko anna enn ulike finansieringssystem og ulike regelverk som kan forklare forskjellane mellom dei skandinaviske landa.

– Vi har eit såkalla «fee for service»-system, der tannlegane får pengar ut frå det dei gjer. Det kan vere eit incitament til å gjere ting, seier Lüdemann til NTB.

(©NPK)