Erna Solberg hadde telefonmøte med Litauens president

– Eg går ikkje inn i detaljar rundt det. Det var høfleg fordi vi trass alt eigentleg hadde ein avtale med statsministeren og han har vorte sjuk. Derfor hadde eg ein samtale om litt bilateralt og sjølvsagt samarbeidet vårt elles. Utover det seier eg ikkje så mykje om det, seier Solberg til TV 2.

Solberg er måndag i Litauen for å delta på eit møte i European People's Party.

Samtidig er det kjente at Litauen torsdag denne veka skal behandle eit lovforslag som kan gjere det lettare å gjennomføre ein mogleg utvekslingsavtale mellom Litauen, Russland og Noreg. Avtalen kan innebere at Frode Berg, som er dømt for spionasje i Russland, får komme heim til Noreg.

Professor i statsvitskap Tomas Janeliunas ved Universitetet i Vilnius sa til NTB førre veke at det sannsynlegvis er presidentskapet som har tatt initiativ til lovforslaget, sjølv om det formelt kjem frå formannen i sikkerheits- og forsvarskomiteen.

Solberg vil overfor TV 2 ikkje seie om Frode Berg og ein mogleg spionutveksling vart drøfta under telefonmøtet med president Nauseda.

– Eg har ikkje tenkt å bidra med fleire kommentarar. Jobben vår er som vi har gjort frå den augneblinken Frode Berg vart arrestert, å ha fokus på Frode Bergs interesser og få han heim, seier Solberg.

