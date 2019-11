Coop trekker tilbake kakemenn etter feilmerking

innenriks

Tilbakekallinga gjeld produkt av typen «Coop kakemenn» som er seld på Tynset i Hedmark, Kristiansund i Møre og Romsdal, og Leka i Trøndelag.

– Det vart brukt ein etikett som tilhøyrer eit anna produkt, seier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Nationen.

Tilbaketrekkinga gjeld ifølgje Matportalen.no 2.790 forbrukspakkar.

– I ingredienslista manglar det informasjon om at produktet inneheld kveitemjøl og egg. Vi oppmodar dei kundane som har desse allergiane, om å levere kakemennene tilbake til butikken slik at dei kan få refundert pengane. For andre kundar er kakemennene heilt trygge å ete, seier Kristiansen.

Det skal ikkje vere meldt om at nokon som har vorte sjuke etter å ha konsumert produktet.

(©NPK)