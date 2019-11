Advokat Elden førte Nav-feil for Høgsterett utan resultat

innenriks

Dei aller fleste av dei 48 bedrageridommane som er identifisert i trygdeskandalen, er berre behandla i tingretten. Éi av sakene gjekk heilt til Høgsterett i avdeling, skriv Rett24.

I saka frå 2016 vart ein mann i 60-åra dømt til 75 dagars fengsel utan vilkår i Nedre Telemark tingrett. Mannen hadde fleire gonger reist til Italia medan han fekk arbeidsavklaringspengar (AAP).

Saka vart anka til lagmannsretten, og straffa vart omgjort til samfunnsstraff. Nav anka straffeutmålinga til Høgsterett.

Elden var forsvarar for mannen og har gått gjennom papira frå saka på nytt. Han har funne at han viste til EØS-avtalen og trygdeforordninga frå 2012 då saka var til behandling. Elden seier til Rett24 at han fekk beskjed om at dette var utanfor anken.

Høgsterett skulle i saka ikkje ta stilling til saksbehandlingsfeil, men sjølve straffeutmålinga. Elden meinte likevel at feiltolkinga var avgjerande for om mannen skulle dømmast til fengsel eller samfunnsstraff.

– Retten ville ikkje diskutere denne problematikken. Eg fekk beskjed om at det ikkje var tema, seier Elden til VG.

Høgsterettsjustitiarius Toril Marie Øie administrerte saka. Ho seier til avisa at ho ikkje kan kommentere straffeutmålinga.

I ei juridisk vurdering frå Nav heiter det at etaten meiner norsk lov ikkje var i strid med EØS-retten før den nye trygdeforordninga tredde i kraft i 2012.

