16.000 brot på arbeidsmiljølova i Forsvaret i første halvår

Johan Hovde, leiar for Parat forsvar, seier til Parat24 at han ikkje er overraska over tala.

– I all hovudsak dreier dette seg om brot på dagleg og vekevis kviletid, og det fortel oss at det er høg aktivitet og for lita bemanning i forsvaret, seier Hovde.

Forsvaret har allereie ei rekke unntak frå arbeidsmiljølova, fordi det er ei spesiell verksemd. Dei 16.143 brota kjem ifølgje Parat24 i tillegg til det som gjennom arbeidstidsavtalen allereie er sett bort frå arbeidstidsavgjerdene i arbeidsmiljølova.

Talsperson for Forsvaret, orlogskaptein Per-Thomas Bøe, seier at talet på brot er søkkande, samanlikna med same periode i 2018.

– Det blir jobba kontinuerleg med tiltak for å unngå denne typen brot på avgjerdene. I tillegg til behandling i lokale arbeidsmiljøutval, blir det jobba med kontinuerleg kompetansebygging hos linjeleiarar og føring av korrekt arbeidstid, seier Bøe.

