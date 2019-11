Klart for ny rettsmaraton mot Jensen og Cappelen

innenriks

Onsdag startar den andre runden av ankesaka i Borgarting lagmannsrett. Begge kjempar for å bli trudd, men berre éin fortel sanninga.

I Oslo tingrett i 2017 vart Eirik Jensen funne skuldig i både medverknad til smugling av nesten 14 tonn hasj og korrupsjon. I lagmannsretten i januar i år vart han frikjent av juryen for hasjsmuglinga, men funne skuldig i korrupsjon, men fagdommarane sette rettsavgjerda til side.

Dommarane valde å feste lit til Cappelens forklaring om at Jensen var ei viktig brikke i hans smuglarnettverk og heldt ei vernande politihand over verksemda. For dette fekk Jensen 500 kroner per kilo hasj som vart smugla inn til Noreg, hevdar Cappelen.

Jensen hevdar på si side at han er uskyldig. Forklaringa hans er at Cappelen var ein av dei viktigaste politiinformantane hans.

Ny sak, gammal lest

Som sist går saka i sal 250 i Oslo tinghus. Den nye runden vil bli nokså lik dei førre, ifølgje både Spesialeininga for politisaker og Jensens forsvarar John Christian Elden.

– I utgangspunktet ser saka ganske lik ut som sist. Det er bevissituasjonen som er avgjerande, seier assisterande sjef for Spesialeininga Guro Glærum Kleppe til NTB.

Det betyr ein ny mødesam gjennomgang av over 1.300 tekstmeldingar og tusenvis av dokument, og dessutan nitid gransking av mellom anna kven som eigentleg betalte for oppussinga av eit bad på Aarhus gard, som Jensen kjøpte i 2005.

– Jensen vil konsentrere seg om dei sentrale punkta i bevisføringa, og som forsvararar vil vi følgje den same oppskrifta, seier Elden. Som tidlegare vil han innstille på full frifinning for ekspolitimannen.

Fem av sju

Den nye ankesaka går som ein såkalla meddomsrett med to fagdommarar og fem lekfolk som meddommarar.

For å få fellande dom, må minst fem av dei sju dommarane – fire lekdommarar og ein fagdommar – svare ja på skuldspørsmålet.

Det betyr at sjølv med eit fleirtal på fire mot tre for domfelling, vil Jensen gå fri.

– Viss Jensen har noka moglegheit, ligg ho hos meddommarane, seier rettskommentator Inge D. Hanssen, som følgde begge dei to tidlegare rettssakene.

– Men det er umogleg å seie kor stor sjansen for dette er, påpeikar han.

Braut tausheit

Han meiner Jensen gjer lurt i å halde fast på den gamle forklaringa si.

– Om han no kjem med ei ny forklaring, så blir det jo eit spørsmål om kor truverdig denne er, meiner Hanssen.

Sjølv braut Jensen nyleg sin sjølvpålagde tausheit og sende ei melding til støttegruppa si på Facebook.

– Vi har ikkje kasta inn handkleet og er klare for ein skikkeleg fight, skreiv Jensen.

Krev meir i strafferabatt

Gjermund Cappelen har ikkje anka skuldspørsmålet, berre straffutmålinga. Bærumsmannen er funne skuldig i å ha smugla inn nesten 17 tonn hasj til Noreg.

I tingretten fekk han seks års strafferabatt, noko som reduserte straffa frå 21 til 15 års fengsel, men krev langt meir for forklaringa si om Eirik Jensens rolle i saka. Dersom han får medhald, kan det bety at han snart har sona ferdig straffa. Cappelen vart arrestert rett før jul i 2013 og har sete fengsla sidan.

Aktoratet vil føre saka med same team som sist. Forutan Kleppe består det av sjef for Spesialeininga Jan Egil Presthus og førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim. Sistnemnde har ansvaret for å føre saka mot Cappelen.

Rettssaka skal etter planen vare til mars neste år.

