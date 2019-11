Studentar frå sør får studere gratis i Noreg igjen

innenriks

Kunnskapsdepartementet og Utanriksdepartementet løyver nær 70 millionar kroner neste år til Partnerskapsprogram for globalt økonomisk samarbeid (Norpart). Det er ein auke på nesten 30 millionar kroner frå årets budsjett, skriv Vårt Land.

– Dette er verkeleg god bistand. No kan dei på nytt komme hit til landet og få etterspurt utdanning på masternivå, seier parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan i KrF til avisa.

I 2016 avvikla regjeringa kvotestudentordninga for studentar frå utviklingsland. Ordninga som no blir gjeninnført, er ein budsjettsiger for KrF.

I budsjettproposisjonen skriv Kunnskapsdepartementet og statsråd Jan Tore Sanner (H) at programmet «kan dekke hel grad i Norge for studenter fra det globale sør. Programmet skal samtidig jobbe for å sikre at studentene drar tilbake til hjemlandet etter studiene i Norge».

Direktoratet for internasjonalisert og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) skriv på nettsidene sine at 39 utviklingsland inngår i ordninga.

