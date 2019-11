Stordalen om Ving-kjøp: – Eigarskapen er for æva

innenriks

– Perspektivet mitt på denne eigarskapen her, det er æva. De er som Choice for meg, sa Stordalen, og vart møtt med øyredøyvande jubel.

Tidlegare denne veka vart det kjent at Stordalens selskap Strawberry kjøper 40 prosent av Ving, etter at tidlegare eigar Thomas Cook varsla konkurs natt til 23. september.

Strawberry kjøper opp Vinggruppen saman med oppkjøpsfonda Altor og britiske TDR Capital. Dette omfattar totalt 2.300 tilsette i Ving, Spies, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Då Stordalen vart presentert som ein av Vings nye eigarar i Stockholm onsdag, hadde han på seg ei pikéskjorte i Vings oransjefarge. Fredag hadde mange av dei Ving-tilsette bestemt seg for å hylle han tilbake. Fleire, blant dei Vings maskot-bamsar Lollo og Bernie, hadde på seg skinnjakker – noko Stordalen sjølv ofte kler seg i.

– Vi er her for at vi skal investere i nye opplevingar, nye konsepthotell, og vi skal bruke pengane til å investere på nytt i selskapet. Vi er alt anna enn dei førre eigarane. Vi er nordiske, dette vil bli vår «legacy». Vi vil målast på kva vi gjer med selskapet, ikkje kva for ei avkasting vi får for pengane, sa Stordalen.

