Raumavassdraget er friskmeldt for lakseparasitt

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet seier at det er ei stor glede at elvane er friskmelde for parasitten Gyrodactylus salaris.

– Gyro er ein framand, skadeleg art som har gjort stor skade på naturmangfaldet i Noreg. No er vi kvitt parasitten i Romsdalen og er eit steg nærare målet om å fjerne denne trusselen som har gitt oss samfunnskostnader i milliardklassen, seier ho.

Parasitten vart første gong innført til Noreg i 1973 med lakseungar frå Sverige til forskingsstasjonen til Akvaforsk på Sunndalsøra. I fleire tiår har styresmaktene prøvd å utrydde parasitten via rotenonbehandling.

To regionar står att

Mattilsynet, som har ansvar for overvaking og smittereduserande tiltak, seier at det er ein gledeleg dag for Rauma.

– Friskmeldinga er ein stor siger som viser at vi kan kjempe mot parasitten i store vassdrag. Likevel er det først og fremst ein siger for villaksen, seier Inger Mette Hogstad i Mattilsynet.

To regionar er likevel framleis ikkje behandla for parasitten, nemleg Driva-regionen og Drammens-regionen.

Ber Elvestuen følgje opp

Miljøminister Ola Elvestuen (V) er fredag på Åndalsnes for å feire friskmeldinga.

Generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver roser det politiske arbeidet bak friskmeldinga, men legg til at han håper at Elvestuen nyttar høvet til å gripe fatt i dei store utfordringane for villaksen framover, først og fremst det han kallar ein ukontrollert påverknad frå oppdrettsindustrien.

Han seier at ein handlingsplan er send til ministeren.

– Politikarane må ta ansvar og krevje av oppdrettsindustrien funksjonskrav som gjer at den ville laksen overlever. Jo lenger ein ventar med fornuftige krav, desto dyrare blir det å snu. Det er ingen tente med, understrekar Evensen.

