Politiet: Hurtigruten kan ikkje klandrast etter dødsulykke

innenriks

Politiet er fredag i ferd med å avslutte etterforskinga på staden, informerer dei i ei pressemelding.

– Alt tyder på at det ikkje er noka kriminell handling bak dødsulykka i tilknyting til Hurtigruten i Ålesund onsdag kveld, seier etterforskingsleiar Charlotte Amalie Vaksdal i Møre og Romsdal politidistrikt.

Samtidig seier politiet at det ikkje har komme fram noko som peikar i retning av at reiarlaget på nokon måte kan klandrast for dødsfallet.

Kvinna fall i vatnet frå hurtigruteskipet Finnmarken då det var i ferd med å legge til kai i Ålesund.

(©NPK)