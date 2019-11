Obos-prisane i Oslo fall 2,8 prosent i oktober

innenriks

På landsbasis gjekk prisane ned med 3,7 prosent frå september til oktober. Det betyr at prisane hittil i år har stige med 5,4 prosent i Oslo-området, for heile landet er auken 3,1 prosent sidan nyttår.

I oktober var den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen for brukte Obos-bustader i Oslo-området 62.882 kroner, det er 3,9 prosent høgare enn i oktober 2018. For landet sett under eitt var kvadratmeterprisen 54.500 kroner i oktober, 2,5 prosent opp frå oktober i fjor.

Oktober har tradisjonelt vore ein litt svak månad. Obos-prisane har i gjennomsnitt falle med 0,3 prosent i oktober i perioden 2004 til 2018. I oktober i fjor gjekk prisane 1,4 prosent ned.

– Prisnedgangen i oktober er overraskande stor. Ein grunn kan vere at bustadtilbodet framleis er svært høgt og bustadkjøparane har mykje å velje i. Det kan òg vere at dei fire rentehevingane byrjar å merkast, seier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i ei pressemelding.

Ho understrekar at tala varierer ein del frå månad til månad, dette gjer at enkeltmånader ikkje bør leggast for mykje vekt på.

− Noko av prisnedgangen i Oslo kan forklarast med at det har vore omsett fleire store bustader, og dei har lågare gjennomsnittspris per kvadratmeter enn små bustader, seier Monsvold.

