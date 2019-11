OBOS, Balder og Oslo Pensjonsforsikring legg inn bod på NRK-tomta

innenriks

– NRK-området på Marienlyst har eit fantastisk potensial som ein stad å bu, arbeide og leve. Vi ønsker å bygge mange attraktive bustader og møteplassar, basert på ein heilskapleg og berekraftig tankegang, seier konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, på vegner av bodgivarane.

Han legg til at samarbeidspartnarane òg ønsker å ta vare på kulturarven som ligg i delar av dei eksisterande bygga på NRK-området, og fylle på med nytt innhald. Det er mellom anna fredingsvedtak knytt til Kringkastingshuset.

Kan bli dyre bustader

Tomta blir rekna som svært attraktiv som eit potensielt bustadområde, og i 2016 anslo Siraj i Obos at tomta var verd to milliardar kroner, ifølgje Dagens Næringsliv. I dag er eigedommen verd langt meir.

Ifølgje Medier24 skal NRK ønske bod på minst 2,5 milliardar kroner for tomta. NRK ønsker å få landa eit sal innan starten av desember, ifølgje prospektet.

Det er derfor forventa at mange av bustadene kan hamne i ein høg prisklasse. Ifølgje bodgivarane er det likevel ein ambisjon å legge til rette for at det òg kan utviklast bustadmodellar som sikrar at ulike kjøpargrupper får kjøpt bustad på området.

− Ein god by må legge til rette for ei variert bebuarsamansetning. Som ansvarlege bodgivarar ønsker vi å invitere NRK til ein dialog om korleis vi i fellesskap kan utvikle slike løysingar òg på Marienlyst, seier Siraj.



Tidlegare har både Ferd Eiendom, AF-gruppa og Krefting, Møller Eiendom og Anders Buchardts AB Invest og Selvaag Eiendom sagt at dei er interesserte i tomta.

Uvisst kvar NRK skal flytte

Kvar NRKs nye hovudkontor skal ligge, er framleis uvisst, men adresser i Oslo, Lillestrøm og Bærum har vorte peika på som kandidatar.

Avgjerande for kvar NRK hamnar, er behova kringkastaren har, og dessutan kva NRK får for salet av Marienlyst-tomta.

Ifølgje kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er årsaka til at NRK flyttar, at dei eksisterande bygningane på Marienlyst ikkje er formålstenlege for ein moderne kringkastar. NRK vil ifølgje Eriksen kunne jobbe betre, spare pengar og bli meir miljøvennlege ved å flytte til eit nytt og moderne bygg.

