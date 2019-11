Noreg opnar for dobbelt statsborgarskap frå nyttår

innenriks

Samtidig må ikkje lenger utanlandske statsborgarar seie frå seg det opphavlege statsborgarskapet sitt for å bli norske borgarar.

– Når vi opnar for dobbelt statsborgarskap, sørger vi for at norsk lov følgjer utviklinga i ei meir globalisert verd, der stadig fleire har tilknyting til meir enn eitt land, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Stortinget vedtok i fjor regjeringsforslaget om å opne for dobbelt statsborgarskap. I statsråd fredag vart det vedtatt at endringane i statsborgarlova trer i kraft 1. januar.

Norske borgarar som har mista det norske statsborgarskapet sitt då dei fekk statsborgarskap i eit anna land, kan no på ein enkel måte få tilbake det norske statsborgarskapet sitt.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som skal behandle søknadene om norsk statsborgarskap frå utanlandske statsborgarar og tidlegare norske borgarar, opplyser Kunnskapsdepartementet.

(©NPK)