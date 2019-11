Mulla Krekar ankar avgjerda om utlevering til Italia

innenriks

Avgjerda fall fredag.

Til TV 2 opplyser forsvararen, advokat Brynjar Meling, at avgjerda blir anka.

– Eg er ikkje overraska, men det betyr ikkje at eg synest rettsavgjerda er riktig. Mulla Krekar kjem til å anke måndag. Vi kjem til å bruke alle rettsmiddel. Bakgrunnen for det er at mulla Krekar aldri har leidd nokon terrororganisasjon, inngått i terrorsamband, eller hatt nokre samband med Italia, seier forsvararen.

Valkampløfte

Meling seier at tingretten har late vere å sjå på det han omtaler som det politiske spelet rundt Krekar, mellom anna det årelange valkampløftet frå Frp.

– Denne saka vil prøvast i rettssystemet, også internasjonalt, og eg håper dette ikkje blir ein skamplett for Noreg, seier han.

Mulla Krekar møtte i byrjinga av denne veka i Oslo tingrett. Han sette seg imot då utlevering til Italia.

– Saka er berre eit politisk spel, sa Krekar i retten.

Arrestert då dommen fall

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, vart 15. juli arrestert av politiet, etter at ein italiensk domstol same dag dømte han til tolv års fengsel for terrorsamband. Den italienske dommen er ikkje rettskraftig.

I rettsavgjerda fredag meiner retten at Krekar vil få ein rettferdig rettargang i Italia og at dei grunnleggande rettane hans ikkje vil bli krenkte.

– Retten føreset at sikta, ved ei utlevering til Italia, får rett til ei ny vurdering av bevisa i lys av forklaringa og nærværet sitt, ved ankebehandlinga, skriv tingrettsdommar Elisabeth Jordan Ramstad.

Trur ikkje han risikerer dødsstraff

Krekar har trekt fram at ei utlevering til Italia vil medføre risiko for at han derfrå kan bli utlevert til Irak og der vil risikere dødsstraff.

I 2016 kom Oslo tingrett til at Krekars liv ikkje er i alvorleg fare, og retten kan ikkje sjå at vurderinga skal endrast no.

Kan bli lang prosess

Sjølv om Oslo tingrett har funne at vilkåra for utlevering er til stades, kan saka ankast heilt til Høgsterett. Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkåra er oppfylte, vil saka oversendast Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjere om kravet skal etterkommast eller ikkje.

Mulla Krekar har sete i varetekt sidan arrestasjonen i sommar. Han har anka avgjerda, men ikkje fått medhald. Varetekta er i første omgang forlengt til 8. desember.