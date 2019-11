Lahlum skal skrive biografi om Einar Gerhardsen

innenriks

– Einar Gerhardsen er ein av dei mest fascinerande og mest krevjande utfordringane ein biografiforfattar i Noreg kan gi seg i kast med. Det vil bli ei heilt anna slags bok, med heilt andre utfordringar, enn dei eg har støytt på i arbeidet med Reiulf Steen-biografien, seier Lahlum om det nye prosjektet sitt.

I ei pressemelding frå forlaget seier forfattaren at han føler seg godt førebudd etter å ha omtalt Gerhardsen som ein sentral aktør i fire tidlegare bøker.

– Av ulike årsaker kom eg til at tida no var inne for ein ny biografi om Einar Gerhardsen, seier han.

Lahlum har allereie byrja på skriveprosessen, men svarer førebels avventande på spørsmålet om når han reknar med å ha boka klar.

Den førre og førebels einaste historikarbiografien om Gerhardsen, vart skriven av professor Finn Olstad i 1999. Gerhardsens liv og politiske karriere har i haust fått ny merksemd gjennom dokumentarserien av Erling Borgen på NRK.

Landsfaderen Einar Gerhardsen var leiar i Arbeidarpartiet frå 1945 til 1965 og statsminister i Noreg i dei tre periodane 1945–51, 1955–63 og 1963–65.

Han er den klart lengstsitjande statsministeren i Noreg etter innføringa av parlamentarismen og allment anerkjent som ein av dei viktigaste politikarane i noregshistoria.

(©NPK)