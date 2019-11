Lågaste arbeidsløyse på ti år

innenriks

– Etter ein klar nedgang i arbeidsløysa dei første månadene i år, har det sidan mai vore mindre endringar. Ser vi dei siste seks månadene under eitt, har det berre vore ein liten nedgang i arbeidsløysa. Rekna i prosent av arbeidsstyrken, har arbeidsløysa halde seg relativt stabil på eit lågt nivå gjennom heile året, seier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Talet for heilt arbeidslause utgjorde 2,2 prosent av arbeidsstyrken i oktober, justert for sesongvariasjonar, medan heilt arbeidslause og arbeidssøkarar på tiltak utgjorde til saman 2,7 prosent. Arbeidsløysa i prosent av arbeidsstyrken har ikkje vore så låg på over ti år.

Den registrerte arbeidsløysa, utan omsyn til sesongvariasjonar, er 2,1 prosent ved utgangen av oktober. Til saman er 73.800 personar registrerte som heilt arbeidslause eller på tiltak ved utgangen av oktober. Det er 6.200 færre enn til same tid i fjor.

I hovudstaden var 9.474 personar eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken heilt arbeidslause ved utgangen av oktober. Dette er ein nedgang på 1 prosent samanlikna med same tid i fjor.

