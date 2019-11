Heiderskrossen til politiet har komme tilbake

innenriks

For sju år sidan vart ordninga kritisert for mot måten tildelingane vart gjorde på. Særleg i samband med at Politidirektoratet ikkje ville gi utmerkinga til politimannen Trond Berntsen, som var den første som vart drepen på Utøya, skriv Politiforum.

Samtidig fekk ordninga òg kritikk for at lista over mottakarane av Politiets heiderskross for det meste bestod av avgåtte politileiarar.

Politidirektør Benedicte Bjørnland seier at ho synest symbolverdien denne medaljen gir, er viktig.

– Det representerer eit synleg teikn på at nokon har ytt ein særskild og fortenestefull innsats eller ei ekstraordinær enkelthandling til beste for politietaten. Det ligg ein betydeleg heider i å bli tildelt heiderskrossen, og eg meiner vi med fordel kan markere slik innsats i større grad enn det ein har gjort i seinare år, seier Bjørnland som sjølv er tildelt utmerkinga.

Heiderskrossen til politiet er ein norsk medalje som blir delt ut av politidirektøren. Medaljen vart stifta i 2002. Den er den fremste av fleire etatsmedaljar i politiet og rangerer føre Politimedaljen med laurbærgrein og Politimedaljen.

Inntil Tor-Aksel Busch fekk utmerkinga, hadde 45 personar fått henne, ifølgje VG.

