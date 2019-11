Full oversikt over galne Nav-dommar blir venta neste veke

innenriks

Måndag opplyste Riksadvokaten at minst 48 personar er dømde på gale grunnlag i norske domstolar for å ha tatt med seg trygdeytingar til andre EØS-land, men talet har seinare vakse etter at tingrettane har gått gjennom fleire tidlegare dommar.

Minst ti fleire saker har vorte melde inn, men det vil ta tid å gå gjennom dei.

– Vi får fortløpande meldingar om saker tingrettane har funne, men dei må gåast gjennom nøye. Vi har mellom anna fått meldingar om saker som ikkje høyrer heime i dette komplekset, mellom anna der trygdeytingar er tatt med til land utanfor EØS, seier kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstolsadministrasjonen til NTB.

Ein jurist jobbar no for fullt med å gå gjennom sakene som er komne inn. Samtidig er det enno nokon av dei store tingrettane som ikkje har meldt inn sakene sine.

– Det er ein forferdeleg stor jobb. Norske domstolar har mange saker med trygdesvindel kvart år. Vi har no bede domstolane om å vere ferdige innan onsdag neste veke, og så reknar vi med å ha ei oversikt klar torsdag eller fredag, seier Brox.

I første omgang er det slått fast at lova har vorte feiltolka i saker etter 2012 der Nav-brukarar har tatt med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og/eller pleiepengar til andre EØS-land. Det er desse sakene domstolane no jobbar med å få oversikt over, men parallelt har Riksadvokaten bede om å få avklart om feiltolkinga av lova òg gjeld fleire trygdeytingar og lenger tilbake i tid. Dermed er det mogleg at saka kan vekse endå meir i omfang.

