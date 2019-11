Fleire uselde bustader enn på ti år

innenriks

Ved utgangen av september var det 17.774 uselde bustader i Noreg, viser tal frå bransjeorganisasjonen som Finansavisen omtaler fredag. I 2009 vart Noreg som kjent ramma av finanskrisa, noko som også prega bustadmarknaden i stor grad.

– Vi går inn i dei to siste månadene av året med eit historisk høgt varelager, seier administrerande direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til avisa.

– Kjøparane har veldig mykje å velje i, og dermed er det fleire bustadseljarar som slit i dagens marknad. Det luggar litt i bustadmarknaden, seier han.

Bustadprisstatistikken som Eiendom Norge la fram for éin månad sidan, viste at prisane i absolutte tal fall med 1,1 prosent i september. Men korrigerer ein utviklinga for sesongvariasjonar, auka prisane med 0,2 prosent.

Tysdag kjem det ny bustadstatistikk frå Eiendom Norge.

