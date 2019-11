Delen nye elbilar fall i oktober

innenriks

I oktober vart det registrert 10.479 nye personbilar, 1.176 prosent færre enn i oktober 2018. Hittil i år er det registrert 121.096 nye personbilar, noko som er 2.059 færre enn same periode i fjor.

Det er elbilen Audi e-tron som toppar registreringsstatistikken for oktober frå Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) med 873 bilar. Så følgjer Volkswagen Golf (748), Mitsubishi Outlander (614), Nissan Leaf (518) og Hyundai Ioniq (419).

Nullutsleppsbilane – som i all hovudsak er elbilar – hadde ein marknadsdel på 35,7 prosent.

– Utvalet av nye elbilar vil bli utvida kraftig i 2020 og 2021. Fleire stoppar dermed opp og spør seg om dei må byte bil no, eller om dei skal vente litt til på den «perfekte» elbilen, seier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Han trur òg at tilsvarande kan ha påverka nybilsalet totalt og at mange nybilkjøparar no sit på gjerdet.

(©NPK)