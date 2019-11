Delar av ungdomsskule i Kristiansand totalskadd i brann

innenriks

Politiet fekk melding om brannen klokka 3.04 natt til fredag. Like før klokka 6 fekk brannvesenet kontroll på brannen.

– Brannvesenet har avgrensa skadane til administrasjonsfløya. Brannen er under kontroll, men det brenn framleis, seier operasjonsleiar Audun Eide i Agder politidistrikt til NTB fredag morgon.

Den sørlege fløya til skulebygget er totalskadd som følgje av brannen. Ein periode var det opne flammar, og brannvesenet hadde ikkje kontroll.

Klasseromma på skulen er redda.

– Vi har klart å avgrense brannen til den delen av skulen der administrasjonen held til. Den delen av bygget er totalskadd, med store brann- og vass-skadar, seier utrykkingsleiar Hans Arne Madsen i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) til Fædrelandsvennen.

Ein time etter at politiet fekk melding om brannen, melde dei at det vart funne fyrverkerirestar i nærleiken av skulen. Operasjonsleiar Eigde seier at dei har tatt med seg fyrverkeriet for undersøkingar. Dei ser ikkje bort frå at fyrverkeriet kan vere årsaka til brannen.

Ifølgje politiet starta brannen på utsida av bygningen. Det er ikkje meldt om personskadar i samband med brannen. Det har ikkje vore fare for omkringliggande bygningar.

Vigvoll skule ligg på Hånes åtte kilometer aust for Kristiansand. Skulen har mellom 150 til 200 elevar, ifølgje nettsidene til skulen.

(©NPK)