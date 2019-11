Dagens Næringsliv tilset finansredaktør og kunngjer åtte nye stillingar

innenriks

– Sluttpakkerunden gjort det mogleg for avisa å snu seg raskare når det trengst, seier sjefredaktør Amund Djuve i ei pressemelding som blir gitt att i hans eiga avis.

26 tilsette forlét avisa med frivillige sluttpakkar i oktober. Kutta vart grunngitt med inntektsfall og behov for å få kostnader under kontroll.

– Vi kunngjer åtte nye stillingar i dag. Og kommentator Terje Erikstad blir finansredaktøren vår, seier Djuve.

Konkurrenten tilset 30

Stillingane som blir lyste ut fredag, er fem reporterstillingar, ein redaksjonell utviklar og to spesialistar på brukarmarknad.

Nyheita om satsinga kjem etter at Schibsted tidlegare denne veka offentleggjorde at dei vil tilsetje opp mot 30 næringslivsjournalistar fordelt på E24, VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

– Vi har førebudd oss på tøffare konkurranse. Vi visste ikkje at Schibsted skulle signalisere at det skulle komme med 30 nye årsverk så raskt – men når det skjer, så er det veldig bra at vi er førebudde, seier Djuve til Medier24.

Nytilsetjingar etter avskjedskake

Fungerande klubbleiar Ida Grieg Riisnæs i Dagens Næringsliv seier til Medier24 at ho synest det er litt spesielt at avisa kunngjer stillingar såpass kort tid etter sluttpakkerunden.

– Dette er både vondt og gledeleg på ein gong. Taiminga gjer at dette er vanskeleg, seier ho.

– Denne veka har vi ete avskjedskake og gråte for mange kjære kollegaer som forsvinn ut. Då er det rart at ein plutseleg skal tilsetje nye medarbeidarar, seier Riisnæs.

Ho er likevel klar på at avisa treng folk inn, fordi dei mista mange i nyheitsredaksjonen. Ho meiner òg at dei treng fleire folk for å vere konkurransedyktige.

– Tolkinga mi er at dette kom som eit direkte resultat av annonseringa frå Schibsted, seier Riisnæs.

(©NPK)