Aller Media sel bilbladet Autofil

innenriks

Det skriv Kampanje.

– Vi har ambisjonar om å utvikle Autofil vidare, kontinuerleg tilpassa ein mediebransje i rask endring. Derfor er dette ei god nyheit for alle bilentusiastar som har eit nært forhold til Autofil. Samtidig opnar dette spennande moglegheiter for oss i møte med annonsørmarknaden, seier Atle Falch Tuverud, sjefredaktør og administrerande direktør i Bilforlaget.

Bilforlaget gir allereie ut bladet Bil, og overtakinga av tilsette frå Aller er ikkje ein del av avtalen, seier Tuverud.

Konserndirektør Ingrid Skogrand i Aller Media seier det er for tidleg å seie kva for følgjer salet får for Aller-tilsette som har jobba med bladet, og at dei er i dialog med tillitsvalde.

Ifølgje klubbleiar i Aller, Sonja Nordanger, fører salet til seks personar i overtal, og at ho vil gjere det ho kan for at dei skal få behalde jobben.

Aller har gitt ut Autofil sidan 2002, då det vart lansert som ein spin-off til den tidlegare NRK-serien med same namn.

(©NPK)